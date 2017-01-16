قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إنه أثناء نوبة الصداع النصفي غالبا ما يشعر المريض بالغثيان أيضا.

وفي هذه الحالة توصي الرابطة بالجمع بين المسكنات وأدوية الغثيان والقيء؛ فبهذه الطريقة لا يتم مواجهة الغثيان فقط، وإنما يسهم أيضا في امتصاص المسكنات بصورة أفضل.

وأشار أطباء الأعصاب الألمان إلى أن نوبة الصداع النصفي يمكن أن تُحدث اضطرابات بالجهاز الهضمي، ومن ثم تصل المسكنات بشكل متأخر إلى موضع مفعولها، ولكن إذا تم الجمع بين المسكنات وأدوية الغثيان والقيء، فإن مفعول المسكنات يظهر على نحو أسرع.

وعلى أية حال ينبغي على مرضى الصداع النصفي استشارة الطبيب المعالج قبل تعاطي أكثر من دواء في الوقت نفسه.