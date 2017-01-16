رئيس الأركان يتفقد إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحةالإثنين، 16 يناير 2017 06:05 م
قام الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بزيارة تفقدية لإحدى المنشات التعليمية للقوات المسلحة، حيث أكد على أهمية التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها أحد ركائز تعليم الفكر العسكرى المتطور وبما يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته فى إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى يشهدها العالم.
جاء ذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية والاستعداد القتالي الدائم والمتابعة الدقيقة لمراحل الإعداد العلمى والتأهيل التخصصي بكافة المراحل التعليمية.
وأكد رئيس الأركان ، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري– اليوم /الاثنين/ أن إعداد مقاتلى القوات المسلحة يتم وفقاً لأسس ومعايير دقيقة لبناء الأبطال القادرين على تحمل المسئولية الملقاه على عاتقهم.
وادار الفريق محمود حجازى حوارا، مع المعلمين والدارسين أستمع خلاله إلى أرائهم واستفساراتهم وطالبهم بمواصلة البحث والإطلاع والمعرفة والتمسك بقيم الانضباط العسكرى وحسن الخلق وتطوير ملكاتهم الإبداعية وقدراتهم المهارية والبدنية والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم بما يؤهلهم تحمل مسئوليتهم لمسيرة تجاه ما يكلفون به من مهام فى كافة المجالات .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
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