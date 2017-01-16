أطلقت شركة سبيس إكس صاروخا من طراز فالكون‭ ‬من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتستأنف بذلك الشركة إطلاق الصواريخ لأول مرة منذ انفجار صاروخ كانت أطلقته في سبتمبر .

ويهدف إطلاق الصاروخ الذي يزيد طوله عن 70 مترا من قاعدة فاندنبرج بولاية كاليفورنيا الساعة 9:45 صباحا (1754 بتوقيت جرينتش) إلى وضع عشرة أقمار صناعية في الفضاء لصالح شركة إريديوم للاتصالات.

وألغيت الخطط الطموحة لإيلون ماسك مؤسس ومالك سبيس إكس المتعلقة بإطلاق الصواريخ منذ انفجار سبتمبر الذي وقع أثناء تزويد صاروخ بالوقود قبل إطلاقه من فلوريدا.

وبعد عشر دقائق من إطلاق الصاروخ هبطت بنجاح المرحلة الأولى من الصاروخ التي انفصلت عن باقي الصاروخ على منصة في المحيط الهادي. وهذه المرحلة نفذتها في السابق أربعة صواريخ من طراز فالكون قبل عودتها. وتسعى سبيس إكس لإعادة استخدام الصواريخ تقليصا للنفقات.

وستختبر هذه المهمة التغييرات التي نفذتها شركة سبيس إكس منذ الانفجار الذي وقع على منصة الإطلاق.

وقرر المحققون في الحادث إن انفجار عبوة من الهليوم داخل صهريج الاكسجين السائل في المرحلة الثانية من الصاروخ سبب الانفجار. ويجري إعادة تصميم العبوة ولكن إلى أن يتم ذلك تعالج سبيس إكس هذه المشكلة بتعديل إجراءات التزود بالوقود.

ودمر الانفجار صاروخ دفع لسبيس إكس تكلفته 62 مليون دولار وقمرا إسرائيليا للاتصالات تبلغ قيمته 200 مليون دولار كان من المقرر وضعه في الفضاء الخارجي بعد ذلك بيومين.

وأربك الحادث البرنامج الطموح للشركة والذي يتضمن بدء نقل رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء العام المقبل عندما تعتزم أيضا القيام بأول رحلة إلى كوكب المريخ.