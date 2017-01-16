تنظم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف مؤتمرها الطلابي الأول بعنوان “رؤية الشباب في تحقيق التنمية المستدامة “وذلك خلال الفترة من 2-4 مايو والمقام تحت إشراف الدكتور علي مسعود عميد الكلية.

وقال الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الإثنين - إن التنمية المستدامة تشتمل على العديد من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتحمل الكثير من الأهداف أهمها ضرورة السعي وراء تحفيز مشاركة الشباب في إنجاز ورسم خطط التنمية المستدامة في كافة المشروعات في مصر 2030.

وأضاف أن المؤتمر يعمل على رفع وعي وبناء قدرات الشباب من القيادات الطلابية بالجامعة وإكسابهم بعض المهارات الحياتية حتى يمكن إعدادهم كنواة قادرة على تنفيذ مهام وأبعاد تلك التنمية والسعي وراء إدماج الطلاب لتحقيق أهداف ومعايير التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي.

من جانبه، قال الدكتور علي مسعود إن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور أهمها المحور الاقتصادي ويشمل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والدول العربية والإفريقية ورؤية الشباب للتنمية المستدامة 2030 وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ودور سوق المال في تعبئة المدخرات، والمحور السياسي ويشمل أثر الإعلام الجديد على التنمية السياسية واتجاهات الرأي العام وأثارها علي أولويات الشباب ودور الحركات الاحتجاجية في صنع القرار السياسي وأثر التهميش السياسي علي التطرف داخل المجتمع وأيضًا آليات تمكين الشباب في المجتمع العربي.