تنصح دراسة حديثة في حالة الرغبة بتناول البرجر أو رقائق البطاطس أثناء الغذاء بالتفكير مليا قبل الإقدام على ذلك، لما تسهم فيه هذه النوعية من الأغذية المحملة بالدهون والأملاح في دفعك نحو ما يعرف بـ”الغيبوبة الغذائية” (نوبة نعاس شديد تصيب الإنسان الذي يفرط في تناول هذه الأطعمة وتدفعه نحو سبات عميق فور تناولها).

وبينت النتائج، أن البروتين والأملاح تعد سببا رئيسيا في دفعك نحو الغيبوبة الغذائية، لتتمكن بقية أجهزة الجسم العمل بجدية أكبر لهضمها واستخراج المواد المغذية.

ووجد الباحثون من جامعة بولينج جرين ستيت، في ولاية أوهايو ومعهد سكريبس للأبحاث في ولاية فلوريدا، أن الكربوهيدرات لا يكون له نفس التأثير، على الرغم من العديد من أخصائيي التغذية توصلوا في السابق إلى أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تجعلنا نشعر بالنعاس.

واستخدم الباحثون الفاكهة الذباب للتحقيق في الروابط العصبية بين الأكل والنوم ، ووجدت الدراسة أن السكر في الواقع لا يسهم فعلا في غيبوبة الغذاء.