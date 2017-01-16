طالبت هيئة الوقاية الصحية الفرنسية، المواطنين في فرنسا بضرورة قيامهم بالسير 10 آلاف خطوة يوميا، لضمان التمتع بصحة جيدة والحيلولة دون إصابتهم بالأمراض.

وكشف استطلاع رأى، أن الكثير من الفرنسيين لم يصلوا لسير سوى 7.889 خطوة في اليوم، بينما يفضل 86% منهم صعود السلالم بدلا من استخدام المصعد، فيما يفضل 70% من الموظفين ممارسة أي نشاط حركي بجانب مكاتبه لتنشيط الدورة الدموية في سيقانهم.

ويشدد العاملون في الهيئة الصحية الفرنسية على ضرورة تحديد هدف بزيادة معدل الخطوات التي يقطعها الشخص في اليوم، بأكثر من ألفي خطوة إضافية، وهو ما يعادل 20 دقيقة سير، أو 15 دقيقة جري، أو 30 دقيقة عمل في فلاحة الحديقة، أو 40 دقيقة في ممارسة رياضة اليوجا.