أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لم يناقش قانون الإيجار، وأن القانون مثله مثل كثير من مشروعات القوانين، التي تتصل بشريحة كبيرة من المواطنين لا يمكن للبرلمان تمريرها أو مناقشتها بعيدا عن ما نص عليه الدستور بشأن العدالة الاجتماعية.

وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم، لن يمرر أي قانون يضر بالمواطن، وهذا القانون لا وجود له على الإطلاق داخل اللجنة أو داخل مجلس النواب.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب خالد عبد العزيز شعبان، التي أكد خلالها أن قانون الإيجارات القديمة أثار الكثير من البلبلة واللغط في الشارع المصري، مما جعل المستأجرين يعتقدون أنه سيتم طردهم من منازلهم.

وطالب شعبان رئيس البرلمان بضرورة نفي مثل تلك الأخبار والتأكيد أن المجلس ينحاز للمستأجرين ولن يكون سبب في طرد أي مستأجر من بيتهم، خاصة أن هناك محاولات لتشويه صورة مجلس النواب والزج به في قضية لم يتطرق لها من الأساس.

ومن جانبه علق المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان أن القانون لم يناقش حتى الآن، ولكن هناك جلسات استماع، مؤكدًا أن صفحات الإخوان هي التي روجت لمثل تلك الادعاءات.