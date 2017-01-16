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المخابرات الحربية: القضاء المصري غير مختص بقضية تيران وصنافير
مظاهرة - تيران وصنافير

المخابرات الحربية: القضاء المصري غير مختص بقضية تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 04:52 م

كشف مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء ممدوح الإمام، عن عدم وجود وثيقة تثبت ملكية الدولة المصرية لجزيرة تيران، مؤكداً عدم وجود خلاف حول جزيرة صنافير لأنها تقع في المياة الاقليمية التابعة للملكة العربية السعودية بنسبة مائة بالمائة.
وأكد الأمام خلال لقائه ببرنامج ” الشارع المصري” علي قناة الحدث اليوم،  أن الجدل الدائر بخصوص الجزيرتين، ونسبتهم لمصر غير صحيح ويمتلك وثائق تثبت الأتفاق علي أن الجزيرين يتبعان المملكة  العربية السعودية منذ عام 1956 وبحضور الرئيس الأمريكي كارتر.
وأشار  إلى أن مستشار السفارة المصرية في ذلك الوقت أكد أن الجزيرتين وفق العهود يأتيان تحت مصطلح ” مجري مائي”، وفي الأساس يتبعان السعودية، مضيفًا  أن القضاء المصري غير مختص بمثل تلك القضايا، ولابد لمصر والسعودية اللجوء للتحكيم الدولي.

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