غادر سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين العاصمة الفرنسية “باريس” بعد مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط بحضور 70 دولة و منظمة من بينها الجامعة العربية.

وكان شكري قد ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر- وأكد فيها حرص مصر على تقديم كل الدعم لكافة الجهود التي بذلتها فرنسا الصديقة وخطواتها الحثيثة لإطلاق مبادرة تسعى لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرة أخرى منذ أن أعلن عنها في عام 2015، انطلاقا من مبدأ راسخ أكد عليه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” والذي يقوم على دعم مصر لكافة الجهود الدولية الصادقة والحقيقية، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء حالة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الفترة الحالية وبما يتيح إعادة طرفي الصراع مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات وذلك حتى يمكن التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يعالج كافة موضوعات الحل النهائي ويضع حدا لهذا الصراع بصورة كاملة.

كما أجرى وزير الخارجية، سلسلة من اللقاءات، على هامش المؤتمر، مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبى فدريكا موجرينى، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

والتقى شكري الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي لبحث الأفكار المطروحة إقليمياً ودولياً بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. و تناول اللقاء أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمتين السورية والليبية بالإضافة إلى الأوضاع في اليمن.

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري محادثات مطولة مع وزراء خارجية الجزائر والمغرب وقبرص رمطان لعمامرة وصلاح الدين مزوار وأيراتو كوزاكو ماركولي، تناول خلالها دعم العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بشأن قضايا الساعة في الشرق الاوسط،و المسارات المطروحة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حيث تبادلا وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى مائدة المفاوضات، بالإضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبحث شكري مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان عددا من الموضوعات من بينها برامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين، فضلا عن قضية الهجرة غير الشرعية.

وكانت فرنسا أكدت-خلال المؤتمر-على أهمية الدور والجهود التي تقوم بِها مصر لدفع طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة لمائدة المفاوضات.

وأشادت-على لسان وزير خارجيتها جون مارك ايرولت- بالجهود الحثيثية لمصر و التزامها الأصيل بدفع عملية السلام و تهيئة الأجواء لإقامة حوار بين طرفي النزاع.