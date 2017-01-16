القاهرة .. تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير صالح غدا الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميتها للاقتصاد القومي وتشغيل العمالة.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بمقر معهد امناء الشرطة الساعة 10 صباح غد.

القاهرة .. تنظر نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول غدا الثلاثاء تجديد حبس ٣٣ متهما بينهم ٨ أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

القاهرة .. ينظم مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة غدا نقاشاً حول تقرير الأمم المتحدة للمرأة بعنوان “تقدم المرأة في العالم: تحويل الاقتصادات و احقاق الحقوق” بحضور يورج شيمل، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

القاهرة .. يجتمع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب غدا الثلاثاء، مع لجنة وزارية تتألف من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ووزير التعليم العالى، والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى والقوى العاملة محمد سعفان لبحث ومناقشة تقنين أوضاع الشباب المفرج عنهم.

القاهرة .. تبدأ مديرية القوي العاملة بالقاهرة غدا الثلاثاء ،قبول طلبات راغبي العمل علي 6 مهن، وذلك لمدة 15 يوما، وتبدأ الرواتب من 1200 إلى 2000 جنيه.

القاهرة .. يتوجه وزير السياحة، يحيى راشد، غداً الثلاثاء، على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى فعاليات الدورة 37 للمعرض الدولى للسياحة والسفر الذى يعقد فى الفترة من 18 حتى 20 من يناير الجارى.

القاهرة .. يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى غداً الثلاثاء، المؤتمر التمهيدى لانطلاق فاعليات معرض “سيتى سكيب مصر2017 ” بحضور أبرز رجال الإعمال ومستثمرى القطاع العقارى فى مصر.

القاهرة .. تبدأ، غدا الثلاثاء، امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب الإعدادية بمحافظة القاهرة ، حيث تبدأ بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم وتختم بمادة العلوم ، وتشمل طلاب الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين .

القاهرة .. يقيم المتحف المصرى بالتحرير، غداً الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، مؤتمرا صحفيا بالاشتراك مع السفارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن بدء العمل فى مشروع توثيق وترميم وصيانة مجموعة التوابيت الخشبية الموجودة الآن فى بدروم المتحف المصرى والدور الثالث بالمتحف، بالمنحة المقدمة من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافى.

القاهرة .. تنظم الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء، غدا الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرها الدولي التاسع لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي للأورام، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

القاهرة .. تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لأوركسترا الفنان عمر خيرت بالمسرح الكبير ،بالاضافة لأوبريت ” شجرة الزيتون ” بمسرح الجمهورية الساعة الثامنة مساء غد .

القاهرة .. يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هيثم الحاج على – القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس غدٍ الثلاثاء ندوة بعنوان “الأنا والآخر بين الفلسفة وعلم الاجتماع” تنظمها لجنة علم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور أحمد عبدالله زايد.

القاهرة .. توقع وتناقش الكاتبة فاطمة ناعوت كتاب “حوار مع صديقي المتطرف” الصادر حديثًا عن دار “بردية” و”مصر العربية” بمركز دال للأبحاث، في تمام الساعة السادسة مساء غد.

القاهرة .. تقيم دار “العين” للنشر حفل توقيع ومناقشة لكتاب “سيكولوجية الصراع السياسي” للكاتب الدكتور حاتم الجوهري؛ في تمام السابعة مساء غد بمقر الدار بوسط البلد.

القاهرة .. تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز مؤتمرًا صحفيًا غدا الثلاثاء لأول نصف ماراثون دولي فى مصر تحت إسم ” النصف مارثون الدولي بالجونة “، والمقرر عقده يوم الجمعة 10 فبراير 2017 لدعم ضحايا الحروق و”مؤسسة أهل مصر للتنمية”

القاهرة .. يقيم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، المتمثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، “ملتقى المرأة المصرية.. مسيرة نضال”، بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقي وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غد بمقر مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. تنقل قناة نايل لايف غدا مباراة المنتخب العسكرى المصرى ومنتخب بولندا فى بطولة كأس العالم العسكرية الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة .

المنصورة .. يستقبل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في التاسعة والنصف من صباح غد في إطار لقاء المفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة .

المنصورة .. ينظم مركز إعلام المنصورة ندوة في العاشرة والنصف من صباح غد بمقر الوحدة المحلية بقرية( ميت دمسيس) التابعة لمركز أجا تحت عنوان ( إستراتيجية مصر بيئيا 2020/2030 ) وذلك بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بمحافظة الدقهلية .

المنصورة .. يعقد قصر ثقافة نعمان عاشور ندوة أدبية في الحادية عشر من صباح غد بمقر القصر لمناقشة قصة بالعرائس بعنوان (الإيجابية ) .

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة مدينة شربين ندوة شعرية في الثامنة من مساء غد بعنوان ( 25 يناير في عيون الشعراء ) وذلك بمقر البيت .

الاسكندرية .. تنظم مكتبة الإسكندرية ، غدا الثلاثاء ، مؤتمرًا دوليًا للمكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب تحت عنوان “العالم ينتفض..متحدون في مواجهة التطرف”.