وافق محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم على توفير ” سيارة عملاق ” مهمتها رفع أية سيارة نقل ثقيل تتعرض لحادث مروري على الطريق الزراعي السريع “مصر – إسكندرية “فى المسافة من بنها وحتى مدينة شبرا الخيمة .

وقال العميد محمد درويش مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية - فى تصريح اليوم الأثنين - إن السيارة العملاق تكون مهمتها رفع السيارة التى تتعرض لحادث ونقلها بعيدا عن المكان لعدم خلق زحام مرورى على الطريق ، موضحا أن جميع الدول توجد بها هذه السيارة العملاقة التى تقوم برفع سيارات النقل الثقيلة من عرض الطريق حتى لاتؤدى إلى تعطل الحركة المرورية .

وأشار إلى أن الطريق الزراعي فى القليوبية يتعرض لحوادث كثيرة ولا يمر أسبوع إلا ويقع حادث يؤدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعى بالساعات لذلك ، وتم إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ ، الذى وافق على توفير سيارة من الهيئة العربية للتصنيع ، موضحا أن المحافظة هى الوحيدة التى توجد بها هذه السيارة والتى سترفع أى حادث مروري على السريع فى أقل من 15 دقيقه ، وهذا من شانه أن يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة .

وعلى صعيد متصل ، قال درويش إنه تم توزيع حتى الآن 1667 كارتا ذكيا للبنزين لأصحاب السيارات بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البترولية وإحدي الشركات المتخصصة المتعاقدة مع وزارة التنمية الإدارية في توزيع كروت البنزين ، وفقا للنظام الجديد لأصحاب السيارات الذين يحملون رخصا سارية من خلال أحد المندوبين المتواجدين بإدارت المرور وذلك بموجب البطاقة الشخصية ورخصة القيادة الخاصة بصاحب المركبة.

وأضاف أن إدارة المرور لا تتدخل في عملية منح الكروت ، ودورها يقتصر فقط علي تقديم الدعم اللوجستي لمندوب الهيئة والشركة المتخصصة من خلال تأكيد البيانات الخاصة بصاحب السيارة أو قائدها .