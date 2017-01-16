طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 350 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 542ر17%، فيما بلغ أعلى سعر 59ر17 %، وأقل سعر 04ر17%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 529ر17%، في حين بلغ أعلى سعر 55ر17 %، وأقل سعر 4ر17%.