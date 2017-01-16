 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 04:01 مساءً
روابط سريعة
"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه
هاني قدري وزير المالية
هاني قدري وزير المالية

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه

الإثنين، 16 يناير 2017 04:28 م

طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 350 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 542ر17%، فيما بلغ أعلى سعر 59ر17 %، وأقل سعر 04ر17%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 529ر17%، في حين بلغ أعلى سعر 55ر17 %، وأقل سعر 4ر17%.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3