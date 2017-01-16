قال الكاتب الصحفي “عبد الله السناوي” إن حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير “تاريخي” ويستجيب للحقائق التاريخية، موضحًا أنه استجاب للإرادة المصرية العامة والشعبية.

وأكد السناوي في تصريحات صحفية ، أن الدولة المصرية في حاجة لمراجعة كاملة للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في هذا الملف، مشيرا إلى أن وزارات الثقافة والخارجية وبعض الجهات المعنية الأخرى، تبارت لأول مرة في التاريخ في إثبات ملكية دولة أخرى على قطعة من بلادها.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.