 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 03:55 مساءً
روابط سريعة
بعد الحكم الجزيرتين.. السناوي: الدولة ارتكبت أخطاء فادحة بحق "الأمن القومي"
عبد الله السناوى

بعد الحكم الجزيرتين.. السناوي: الدولة ارتكبت أخطاء فادحة بحق "الأمن القومي"

الإثنين، 16 يناير 2017 04:24 م

قال الكاتب الصحفي “عبد الله السناوي” إن حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير “تاريخي” ويستجيب للحقائق التاريخية، موضحًا أنه استجاب للإرادة المصرية العامة والشعبية.

وأكد السناوي في تصريحات صحفية ، أن الدولة المصرية في حاجة لمراجعة كاملة للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في هذا الملف، مشيرا إلى أن وزارات الثقافة والخارجية وبعض الجهات المعنية الأخرى، تبارت لأول مرة في التاريخ في إثبات ملكية دولة أخرى على قطعة من بلادها.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3