وفد دانماركي يتفقد مشروعات الهيئة القبطية الانجيلية بالمنياالإثنين، 16 يناير 2017 04:37 م
زار وفد من هيئة “ديمشن” الدانماركية عددا من مشروعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية تلة بمحافة المنيا.
وأطلع وفد الهيئة على المشروعات المختلفة التى تمولها في مجالات مساعدة صغار المزارعين والخدمات الصحية للفئات المختلفة والمحافظة على البيئة، معربين عن سعادتهم بالتواجد في المنيا.
وأشاروا إلى أن من يدعم هذه المشروعات هو الشعب الدانماركي.
من جانبها ، قالت ميرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب عن المنيا إن الهيئة القبطية الانجيلية تعمل في قرى كثيرة بالمنيا وهو ما تسبب في ترشيحها لقائمة البرلمان ، مشيرة إلى أنها أول سيدة من جنوب المنيا تفوز بعضوية البرلمان بسبب عملها في مجالات التنمية المجتمعية بالتعاون مع الهيئة.
وأضافت أن “لجنة الصحة في البرلمان تناقش حاليا قانون التأمين الصحي وقدمنا اقتراحا بقانون بفرض٤٠ قرشا على أسعار السجائر لصالح التأمين الصحي ، كما ادخلنا التأمين الصحي للاطفال ما دون سن المدرسة “.
وأشارت إلى أن الهيئة أجرت فحصا للاطفال شمل ١٧٠ طفلا أظهرت التحليلات أنهم جميعا يعانون من سوء التغذية و١١٧ منهم يعانون من طفيليات وديدان ، مؤكدة أهمية مشروعات الهيئة في مجال الخدمات الصحية.
يذكر أن مشروعات الصحة التي تقدمها الهيئة تشمل توصيل الخدمات الصحية للطبقات المهمشة وتتضمن صحة المراهقات وصحة الأم الحامل وأمراض سوء التغذية للأطفال وصحة السيدات في عمر الانجاب خاصة من تحتاج وسائل تنظيم الأسرة والكشف على السيدات بعد سن الانجاب لاكتشاف سرطان الثدي والأورام وهشاشة العظام.
وفي ختام الجولة تفقد أعضاء الوفد معرضا لمنتجات بعض شباب الجمعية.
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