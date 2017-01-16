البيئة تشارك في احتفالية تكريم الشركات الفائزة بمسابقة تحقيق التنمية المستدامةالإثنين، 16 يناير 2017 04:17 م
شارك رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في فعاليات تكريم الشركات الفائزة في مسابقة “أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة” تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي تقام للعام الثالث على التوالي، بحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الهيئات وجمعيات المستثمرين ، بالإضافة إلى حوالي 250 فردا من رجال الاعمال والمستثمرين.
وتضمن الاحتفال تكريم 11 شركة صناعية تنموية قدمت مبادرات وإنجازات وأسهمت في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عملها، وكذلك عرض نماذج من قصص نجاح الشركات لإبراز مزايا وفوائد دمج أنشطة التنمية المستدامة في مجال الأعمال، حيث تهدف المسابقة إلى دعوة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المهتمة بالعمل في مجال التنمية المستدامة لتقديم نماذج وقصص نجاح لمبادرتهم، وذلك لتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية.
شارك في الاحتفالية عدد من ممثلي منظمات الاعمال واتحادات الصناعات أعضاء شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية لدول الجزائر، البحرين، الاردن، فلسطين ، لبنان، المغرب، تونس، ليبيا، السعودية، الامارات، والدنمارك.
يذكر أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي أطلق المسابقة للمرة الأولى في أكتوبر 2014 ، وتتضمن مجالات المسابقة البيئة ومكان العمل والمجتمع بين الشركات التي قامت بمبادرات تجاه البيئة والمجتمع.
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