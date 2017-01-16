دشنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين مهرجان التميز للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذي يواكب ذكرى معركة شدوان وقيام أهالي مدينة الغردقة بمساعدة القوات المسلحة فى دحر العدو الإسرائيلي عند الهجوم على جزيرة شدوان عام 1970.

وقال المتحدث الإعلامي وأمين الإعلام بالحزب عمرو عابد - فى تصريح - إن الاحتفال يشمل زراعة 600 شجرة بمدارس رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ، بجانب تكريم عدد من أبطال معركة شدوان، وعمل استفتاء شعبي لاختيار افضل رئيس مدينة ، وافضل إعلامي ورياضي ، ومسابقة لأوائل الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة وتستمر فاعليات المهرجان من اليوم وحتى 20 من يناير الجارى.