 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 03:58 مساءً
روابط سريعة
حزب حماة الوطن يدشن مهرجانا للاحتفال بالعيد القومي بالبحرالأحمر
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن يدشن مهرجانا للاحتفال بالعيد القومي بالبحرالأحمر

الإثنين، 16 يناير 2017 04:09 م

دشنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين مهرجان التميز للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذي يواكب ذكرى معركة شدوان وقيام أهالي مدينة الغردقة بمساعدة القوات المسلحة فى دحر العدو الإسرائيلي عند الهجوم على جزيرة شدوان عام 1970.

وقال المتحدث الإعلامي وأمين الإعلام بالحزب عمرو عابد - فى تصريح - إن الاحتفال يشمل زراعة 600 شجرة بمدارس رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ، بجانب تكريم عدد من أبطال معركة شدوان، وعمل استفتاء شعبي لاختيار افضل رئيس مدينة ، وافضل إعلامي ورياضي ، ومسابقة لأوائل الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة وتستمر فاعليات المهرجان من اليوم وحتى 20 من يناير الجارى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3