أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم عن عقدمؤتمرصحفي غدا الثلاثاء،ويعقد المؤتمربمشاركة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الأدوية.

ويذكرأن أزمة الدواء في مصرتشهدتطورات سريعة ومتلاحقة في الأيام الأخيرة، وخاصة عقب إعلان وزيرالصحة أحمد عماد الدين،الخميس الماضي عن نجاح الاتفاق مع مصنعي ومستوردي الدواء، والإعلان عن تحريك أسعار ما يقرب من 3000 صنف دواء.

وتسلمت الإدارة المركزية لإدارة الصيدلة في وزارة الصحة الأسعار الجديدة من 474 شركة.