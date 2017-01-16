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بعد حكم تيران وصنافير.. خالد علي: «مبروك يا شعب»
خالد علي

بعد حكم تيران وصنافير.. خالد علي: «مبروك يا شعب»

الإثنين، 16 يناير 2017 03:49 م

علق المحامي والحقوقي خالد علي، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمد لله، مبروك يا شعب.. تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا”.
وتابع: “الحكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصروالسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضاف: “أسباب وحيثيات الحكم تيران وصنافير مصرية، فإلى المناضلين الراحلين (يوسف درويش، نبيل الهلالى، ذكى مراد، عصمت سيف الدولة، فريد عبد الكريم، عبد الحميد نايل، أحمد سيف، أحمد شرف، ربيع راشد، عبد المحسن شاشة، هشام مبارك، جمال عبد المحسن، سيد فتحى)، وإلى كل محامى الحريات بمصر، وإلى كل القضاه الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة، وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية وإلى فريق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلى كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة، أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضًا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان”.

وتابع “فيا كل محامى مصر، ويا كل قضاة مجلس الدولة المصرى، ويا كل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، ويَا كل أبناء ثورة يناير المجيدة، ارفعوا رؤوسكم عنان السماء، فأنتم هاهنا عن أراضىي بلادنا وحقوق شعبنا مدافعون، وهذا الانتصار التاريخي من نبت يديكم، تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا”.

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