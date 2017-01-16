يشارك منتخب تونس للمرة الـ 17 في بطولة أمم أفريقيا حيث أنه توج بالبطولة لمرة واحدة عام 2004، وحصلت على لقب الوصيف مرتان عام 1965 و1996، كما حصل على المركز الثالث مرة واحدة عام 1962 وفي عام 1978 و2000 حل بالمركز الرابع.

وتلعب تونس ضمن المجموعة الثانية بمشاركة السنغال، زيمبابوي والجزائر وقد لعبت تونس مباراتها الأولى من الجولة الأولى للمجموعة مع السنغال أمس وانتهت بمباراة بفوز السنغال بنتيجة 2-0، كما ستواجه تونس في مباراتها الثانية الجزائر يوم الخميس الموافق 19 يناير الحالي.

ويتدرب منتخب تونس على يد المدرب البولندي هنري كاسبرزاك والذي كان لاعب كرة من قبل التوجه إلى التدريب.

وتضم قائمة لاعبي منتخب تونس 23 لاعبا هم :

حراس المرمى:

أيمن المثلوثي: لاعب تونسي يلعب حاليا في نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي.

معز بن شريفية: لاعب تونسي يلعب حاليا في نادي الترجي الرياضي التونسي وانضم للمنتخب عام 2012.

رامي الجريدي: لاعب تونسي يلعب حاليا في نادي الرياضي الصفاقسي وانضم للمنتخب منذ 2010.

المدافعين:

على معلول: تونسي يلعب حاليا في نادي الأهلي المصري انضم للمنتخب عام 2013.

ايمن عبد النور: تونسي يلعب حاليا في نادي فالينسيا الإسباني انضم للمنتخب عام 2009.

شمس الدين الذوادي: تونسي يلعب حاليا في نادي الترجي الرياضي التونسي انضم للمنتخب عام 2012.

حمدي النقاز: لاعب تونسي يلعب حاليا في نادي النجم الرياضي الساحلي، انضم للمنتخب عام 2015.

حمدي المثلوثي: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي تونسي، انضم للمنتخب عام 2014.

محمد على اليعقوبي: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي الترجي التونسي، انضم للمنتخب عام 2014.

سليمان كشك: لاعب تونسي يلعب لصالح النادي الأفريقي التونسي

صيام بن يوسف: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي فرنسي، انضم للمنتخب عام 2010.

زياد بوغطاس: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي النجم الرياضي الساحلي

لاعبي خط الوسط:

احمد خليل: لاعب تونسي

فرجاني ساسي: لاعب تونسي يلعب في نادي الترجي الرياضي التونسي، انضم للمنتخب عام 2013.

فرانسيس لاري: لاعب تونسي يلعب في نادي فرنسي وانضم للمنتخب حديثا

حمزة لحمر: لاعب تونسي يلعب في نادي النجم الساحلي وانضم للمنتخب عام 2015.

محمد أمين بن عمر: لاعب خط وسط تونسي يلعب حاليا في نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي

نعيم سليتي: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي ليل الفرنسي وانضم حديثا للمنتخب.

وهبي خزري: لاعب تونسي يلعب في نادي سندرلاند الإنجليزي انضم للمنتخب عام 2013.

المهاجمين:

أحمد العكايشي: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي الاتحاد السعودي

صابر خليفة: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي الأفريقي التونسي أنضم للمنتخب عام 2010.

طه ياسين الخنيسي: لاعب تونسي يلعب لصالح نادي الترجي التونسي انضم للمنتخب عام 2013.

يوسف المساكني: لاعب تونسي يعب حاليا مع نادي لخويا القطري وانضم للمنتخب عام 2010.