أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملاتالإثنين، 16 يناير 2017 03:32 م
واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم/الاثنين/وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.
وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 8ر632 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 17ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 82ر13264 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 95ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 37ر477 نقطة .
شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 29ر0 فى المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 71ر1158 نقطة .
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