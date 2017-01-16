وصلت إلى مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية 107 طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران لتسجل غالبيتها انتظامًا فى الوصول حسب جدول التشغيل المقرر.

وأفاد مصدر ملاحى، أن رحلات الشركة وصلت من العواصم العالمية والعربية، بالإضافة إلى المطارات الداخلية، وعلى متنها 10 آلاف و680 راكب من معظم الجنسيات العالمية.

وأوضح المصدر، أن غالبية جميع رحلات الشركة وصلت فى المواعيد المقررة لها، عدا بعض الرحلات القادمة من الدول التى تشهد طقسًا سيئًا.