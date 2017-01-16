 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 04:00 مساءً
روابط سريعة
"تشريعية النواب": البرلمان لن ينظر اتفاقية تيران وصنافير
مجلس النواب‎

"تشريعية النواب": البرلمان لن ينظر اتفاقية تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 03:37 م

قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، لا يجوز لمجلس النواب نظرها .

وأضاف مدينة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن “البرلمان لن ينظر اتفاقية تيران وصنافير وحكم الإدارية أصبح نهائيا”.

وأكد أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل السلطة التنفيذية على التشريعية، ولا التشريعية على القضائية، ومن ثم فإن مسائلة نظر الاتفاقية فى البرلمان أصبحت منعدمة ولن تتم.

وبشأن أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال مدينة: “يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى”، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3