وزير الاتصالات يشهد اتفاق تصنيع وتسويق أول جهاز تتبع آلي للمركبات مصري 100%الإثنين، 16 يناير 2017 03:22 م
شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عقد اتفاق بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لتصنيع وتسويق جهاز تتبع آلي للمركبات لصالح الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT.
يأتي ذلك في ظل اتجاه الدولة نحو تفعيل المبادرة الرئاسية “مصر المستقبل” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2015 خلال فعاليات الدورة 19 من فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات 2015 والتي تهدف الى تصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر، وتشجع قطاعي النظم الإلكترونية، وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة.
وصرح المهندس ياسر القاضي بأن مصر تمتلك كل المقومات المادية والبشرية التي تمكنها من الدخول الى هذه الصناعة بالإضافة الى الخبرات العالية التي يمتلكها شبابنا في مختلف القطاعات، مؤكداً على ان الدولة حريصة على توطين التكنولوجيا والاستفادة من المميزات التي حبا الله بها مصر من موقع جغرافي متميز وشباب مؤهل ومدرب على اعلى مستوى تقني واحترافي، وغيرها من المميزات.
مضيفا ان هذا الاتفاق يأتي ترجمة لاهم محاور عمل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو تنفيذ مبادرة قومية لتصميم وتصنيع الالكترونيات في مصر وفقا للمبادرة الرئاسية في هذا الشأن، مضيفاً أن الجهاز الذي سيتم انتاجه وفقاً لتصميمات مصرية 100 % وسيتم تصنيعه بالإمكانيات المصرية وبمواصفات عالمية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات الى ان المعهد يمتلك الخبرات والتقنيات الى جانب الاستشارات العلمية في مجالات الإلكترونيات والاتصالات ونظم التتبع، وهو على أتم الاستعداد الى التعاون مع كافة الجهات التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات لتنمية وتطوير نظم العمل ودفع عجلة الإنتاج بما يصب في صالح المجتمع المصري.
كما أشار اللواء بحري سمير فتحي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT) أن الشركة تولي اهتماما كبيراً بتقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات والحلول التقنية الخاصة بإدارة أساطيل السيارات في مصر، باعتبارها الشركة المرخص لها تقديم خدمات استخدام واستيراد وتصنيع وتجميع وحيازة أنظمة ومعدات وأجهزة التتبع، وتعد هذه الخدمة إحدى الطفرات التكنولوجية التي تحقق مزيداً من الكفاءة للمنظومة الإدارية في مصر، كما تسهم في الحد من سرقة السيارات وتساعد على نمو العديد من القطاعات مثل النقل والبترول والسياحة وغيرها من قطاعات الدولة، مضيفاً انه سوف يتم طرح الجهاز في الأسواق قريباً.
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