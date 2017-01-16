التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم /الاثنين/ برئيس جمهورية بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته إلي مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والإرتقاء بها فى مختلف المجالات لأفاق جديدة، وذلك بحضور وزراء الزراعة والسياحة والرى.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس البيلاروسي والوفد المرافق له، معربا عن تقديره للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين سياسيا واقتصاديا، وعن أمله في ان تكون هذه الزيارة المهمة دفعة جديدة لعلاقات التعاون بينهما فى مجالات عدة، خاصة وأن هناك فرصا واعدة لتنمية هذا التعاون يمكن الاستفادة منها لتحقيق المنفعة المتبادلة.

واستعرض المهندس شريف إسماعيل أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي الاتفاق الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، وما تقوم به الحكومة فى إطار التطوير المستمر لمناخ الاستثمار بما في ذلك مشروع قانون الاستثمار الذى من المتوقع أن يصدر قريبا، منوها بأن مصر تسعي لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلي 6 و7%، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود فرص جيدة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات، ومنها صناعة الأثاث، ومشروعات معالجة مياه الصرف باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف، وتعزيز بناء القدرات المصرية في مجالات معالجة المياه ونظم الري المتقدمة، والمياه الجوفية، وتوفير مياه الشرب، والمساهمة في تطوير المحاصيل الزراعية، والصناعات الغذائية والتعبئة، وإمكانية التصنيع المشترك لإنتاج الجرارات الزراعية والشاحنات والمركبات وعربات الترام.

وقال “إن هناك إمكانيات صناعية كبيرة لدى الجانبين يمكن استغلالها تكفل نجاح التعاون المشترك، منوها بأن مصر ليس لديها أية مشاكل في توفير الطاقة، كما أن لديها عمالة جيدة يمكن توظيفها في مجالات تكنولوجية متنوعة، مشيرا إلي أن تلك المشروعات ستعم بالفائدة على البلدين، سواء فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق المصرى أو التصدير لأسواق إقليمية أخرى أخذا فى الاعتبار إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من التكتلات الإقليمية، ومنها تجمع الكوميسا، وهو ما سيتيح لبيلاروسيا النفاذ للسوق الأفريقية من خلال مصر ويعظم الاستفادة من المشروعات الانتاجية المشتركة”.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بالانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأورواسي (اتحاد جمركي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرجيزيا)، والتى ستتيح لمصر تصدير منتجاتها إلى تلك الأسواق.

ودعا الجانب البيلاروسي إلي تعزيز استثماراته في كافة المجالات والمساهمة فى المشروعات القومية القائمة، مثل مشروعات قناة السويس الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر، والاستزراع السمكي، فضلا عن المساهمة فى المشروعات الزراعية الضخمة التى تتبناها الحكومة المصرية وخطة مصر لاستزراع حوالى 4 ملايين فدان خلال العشر سنوات القادمة.

وفيما يتعلق بملف السياحة، الذى يمثل أحد الركائز المهمة للاقتصاد المصرى، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه للتعاون مع بيلاروسيا في هذا المجال وزيادة أعداد السياحة البيلاروسية إلي مصر، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية ضخمة ومقاصد سياحية وثقافية متنوعة.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لإيفاد وفد مصري إلي بيلاروسيا خلال فترة وجيزة للتعرف عن قرب علي الإمكانات التكنولوجية والصناعية لديها، فضلا عن عقد لقاءات مع المسئولين لوضع مقترحات محددة للتعاون في المجالات الرئيسية التي تم الإشارة إليها خلال اللقاء، مؤكدا ضرورة التواصل بين المسئولين ومجتمع الأعمال فى البلدين بشكل مستمر.

ومن جانبه، نوه الرئيس البيلاروسي بتطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد الشركاء الأساسيين الاقتصاديين لبيلاروسيا عربيا وأفريقيا، موضحا أن بلاده لديها عدد من الصناعات والخبرات المتقدمة التي يمكن لمصر الإستفادة منها.

وأعرب عن تطلع بلاده لإقامة مشروعات مشتركة، مشددا علي أنه من المهم العمل بسرعة مع الجانب المصرى لوضع الأفكار المطروحة موضع التنفيذ الفعلي، كما أعرب عن أمله في زيادة نفاذ الشركات البيلاروسية إلي السوق المصرية، ومنها التصدير إلي أسواق أخرى.

وأكد أنه من المهم أيضا زيادة التعاون بين الأقاليم، مشيرا إلي نجاح تجربة التعاون القائم بين إقليم مينسك ومحافظة جنوب سيناء في مجالات متنوعة، منها تنشيط السياحة والتبادل الثقافي وغيرها.