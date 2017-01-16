تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى أمس الأول، إخطارات من شركات الطيران بإلغاء إقلاع 7 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها 112 المتجهة إلى ينبع، و510 المتجهة إلى الكويت، و486 المتجهة إلى القصيم، و601 المتجهة إلى تبوك، و104 المتجهة إلى الطائف، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط السودانية بإلغاء الرحلة المتجهة إلى بورتوسودان، كما ألغت أير كايرو رحلتها المتجهة إلى ينبع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق بين سلطات المطار وشركات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات أخري.