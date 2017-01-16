محمود فايز: درسنا منتخب مالي جيدا.. و"تراوري وساكو" الأخطرالإثنين، 16 يناير 2017 03:23 م
أكد محمود فايز المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن جهاز الفراعنة درس جيدا أداء المنتخب المالي، وذلك قبل مواجهته غدا الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وحلت مصر في المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات “غانا وأوغندا ومالي”، حيث يفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة مالي غدا، ثم أوغندا يوم 21 يناير الجاري، قبل أن يختتم مباريات المجموعة بمواجهة غانا يوم 25 من الشهر ذاته.
وقال فايز - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر درس المنتخب المالي جيدا وتعرف على أخطر لاعبيه من خلال مشاهدة مبارياته الماضية، بالإضافة إلى متابعة أداء لاعبيه المحترفين في أوروبا .
وأوضح مدرب منتخب مصر أن المنتخب المالي يمتلك سرعات كبيرة جدا، بالإضافة إلى طول قامة لاعبيه وقوتهم البدنية العالية، مشيرا إلى أن منتخب مصر تدرب في الأيام الماضية على محاولة غلق المساحات في وسط الملعب، للتغلب على الفارق البدني مع منتخب مالي، مضيفا أن الثنائي أداما تراوري لاعب موناكو الفرنسي، وباكاري ساكو مهاجم كريستال بالاس هما الأخطر في صفوف مالي.
وأشار فايز إلى أنه أعد تقريرا شاملا عن كل منتخبات المجموعة الرابعة، وسلمه لكوبر لدراسة نقاط قوة وضعف الفرق الثلاثة، موضحا أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستوى جيد خلال البطولة القارية.
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