نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتذار جهات سيادية عن طباعة “البوكليت” الخاص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن هناك تنسيقًا تاماً ومستمراً بين الوزارة، والجهات السيادية المعنية التي ستتولى طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2016/2017 لضمان عدم تسريبه. وأوضحت الوزارة أن “نظام البوكليت” هو نظام قائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أية فرصة لتسريب الامتحانات مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتي تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل. وأضافت أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطبق هذا النظام فقط في امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقي المراحل التعليمية سواء الإبتدائية أو الإعدادية.