قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، الحكومة أصبحت في موقف صعب جدا بعد حكم مصرية تيران وصنافير.

وأوضح أن رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، يلغي الاتفاقية التي وقعت عليها مصر مع الجانب السعودي.

وأكد كبيش أن الحكم نهائيا، ولا يجوز للبرلمان مناقشة الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، قضت برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.