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الإثنين 16 يناير 2017 04:01 مساءً
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فقيه دستوري محطما آمال الحكومة: حكم تيران وصنافير قاطع
المحامي شوقي السيد

فقيه دستوري محطما آمال الحكومة: حكم تيران وصنافير قاطع

الإثنين، 16 يناير 2017 03:49 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” صار باتا وغير قابل للطعن بأي نوع من أنواع الطعن.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون تي في لايف”، أن مجلس النواب لن يناقش موضوع تيران وصنافير مرة أخرى، لأن حكم اليوم قاطع وبات، معربا عن اعتقاده بأن السعودية لن تلجأ للتحكيم الدولي.

وطالب السيد الحكومة إلى تعديل الموقف بحكمة، آملا في ألا توظف القضية سياسيا، لأنها ليست محل خلاف.

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