قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” صار باتا وغير قابل للطعن بأي نوع من أنواع الطعن.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون تي في لايف”، أن مجلس النواب لن يناقش موضوع تيران وصنافير مرة أخرى، لأن حكم اليوم قاطع وبات، معربا عن اعتقاده بأن السعودية لن تلجأ للتحكيم الدولي.

وطالب السيد الحكومة إلى تعديل الموقف بحكمة، آملا في ألا توظف القضية سياسيا، لأنها ليست محل خلاف.