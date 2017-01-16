وافق مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة سليم الجبوري وحضور 222 نائبا من حيث المبدأ على المضي في تشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2007 .

واقترح نواب أن يكون أعضاء المفوضية من القضاة فقط وإبعادها عن “المحاصصة السياسية” .. وأقر المجلس من حيث المبدأ الاستمرار في تشريع مشروع قانون تعديل قانون “العفو العام” لسنة 2016.

وفي مستهل الجلسة .. صوت المجلس من حيث المبدأ على رد مشروع قانون “تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط” إلى الحكومة العراقية ، وأنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون “الحماية من العنف الأسري”.

وتلا النائب نيازي معمار أوغلوا تقريرا للجنة التحقيق البرلمانية بشأن حادثة تفجير تكية وحسينية “ايلخانلي” في قضاء داقوق ، مشيرا إلى أن التفجير نتج عن مقذوف صاروخي على الحسينية في تاريخ 21-10- 2016 ، واستضافت اللجنة قائد القوة الجوية وكبار الضباط بالجيش وعدد من شهود العيان.

وقال: “إن طائرة من نوع “سوخوي” اطلقت صواريخ في غير منطقة الهدف المحدد غرب كركوك شمالي العراق وعادت بعدها إلى بغداد بحسب إفادة قائد القوة الجوية ، وأن منظومة الاطلاق تعطلت وخلال دوران الطائرة انطلقت منها ثلاثة صواريخ بالتتابع بالقرب من منطقة المواشي وأحد مواقع قوات “البيشمركة” والأخير أصاب الحسينية”.

ورأي التقرير أنه في حالة تعطل منظومة الإطلاق بالطائرة كان لزاما على الطيار الابتعاد عن المناطق السكنية ومواقع القوات العراقية ..وحمل القوة الجوية العراقية مسؤولية الحادثة التى تسببت في مقتل 17 شخصا وإصابة 103 آخرين وتضرر 81 منزلا و10 سيارات.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من قيادة القوة الجوية لدراسة أسباب استمرار حدوث أعطال في الطائرات..داعيا القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية لتقديم الاعتذار للضحايا وايقاف الطيار عن احالته الى المحاكمة وتعويض ذوي الضحايا والمتضريين .. ووجه الجبوري اللجان المعنية بتفعيل توصيات لجنة التحقيق.