عاد مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأول مرة منذ اصابته بكدمة فى الركبة للمشاركة في مران اليوم، حيث شارك في الجزء الاخير من التدريبات بجري خفيف حول الملعب ولمس الكرة مرة واحدة.

وعاد للتدريبات ايضا اللاعبان معروف يوسف بعد غياب في الفترة الماضية بسبب تواجده في نيجيريا..حيث أدى تدريبا تأهيليا اليوم.. محمود عبدالعاطي دونجا بعد غيابه أمس عن المران بسبب اداء الامتحانات..واستمر غياب محمود عبدالرازق شيكابالا عن التدريبات بسبب اصابته بنزلة برد.

ومن جانبه، خاض محمد مجدي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم حيث يعاني من الاصابة بشد فى العضلة الضامة...بينما أدى الثنائي محمد مسعد وأسامة إبراهيم تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة رودريجو بعد انتهاء التقسيمة.