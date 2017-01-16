"شينخوا" تنوه بإقبال السياح الصينيين على مصر خلال عيد الربيع الصينىالإثنين، 16 يناير 2017 03:10 م
ألقت وكالة الأنباء الرسمية الصينية “شينخوا” الضوء على المقصد السياحى المصرى والإقبال الواسع من السياح الصينيين على السفر لمصر، بالتزامن مع أجازة عيد الربيع الصينى، والذي يعد أضخم وأعرق الأعياد الصينية السنوية حيث يستمر حوالى 3 أسابيع أو أكثر، ويحتفل الصينيون خلاله بأهم عطلة رسمية يأخذونها طوال العام بمناسبة بدء السنة القمرية الصينية، والتى ستحل هذا العام يوم 28 يناير وستكون طبقا للتقويم الصينى سنة “الديك”.
وأشارت “شينخوا”- فى تقرير لها اليوم الاثنين، إلي الخطة الترويجية الطموحة التى يقوم بها المكتب السياحي المصري ببكين لتسويق المقصد السياحي المصرى في السوق الصينية، ولزيادة الحركة من الصين الي مصر.
وصرح المستشار السياحي بالسفارة المصرية لدى بكين الدكتور أبو المعاطي شعراوي، لشينخوا، بأن السياحة في مصر تلقى إقبالا متزايدا عند الصينيين، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 112% فى عدد السياح خلال 2016 خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
ونوه بأن السياحة القادمة من الصين احتلت بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أرض الكنانة، موضحا أن رحلات شركة “مصر للطيران” من قوانغتشو (جوانزو) عاصمة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين إلي القاهرة زادت منذ شهر يوليو الماضي إلي 7 رحلات أسبوعيا.
كما نوه بأنه تقرر أن تكون هناك رحلات طيران عارض “شارتر” مباشرة أسبوعيا من 8 مدن صينية رئيسية باتجاه القاهرة أو أسوان، بواقع رحلة أسبوعية من كل مدينة، وذلك اعتبارا من يناير الحالي وحتى مارس المقبل، مبينا أن هذه المدن تتضمن (بكين، وشنغهاي، وتشنغدو، وفوتشو، وشنتشن، وناننينغ، وكونمينغ).
ومن جانبها، قالت جيانغ يي بينغ مديرة مركز المشروعات السياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، التابع لشركة خدمة السفريات الدولية بقوانغدونغ (جي.تسي.أل) “إن شركتها اشترت مقاعد رحلات الطيران العارض التي تقوم بتسييرها شركة طيران “إيرليجر” من مدينة شنتشن (شينزين) إبتداء من 2 يناير الجاري وحتى 27 مارس المقبل، مما أتاح لها ضمان أكثر من ألفي حصة سياحية للزبائن الصينيين”.
وأضافت أن رحلات الطيران العارض، البالغة 13 رحلة وتستغرق 10 ساعات فقط، ساهمت في تسهيل اختيار الزبائن لواحد من برنامجين سياحيين متوفرين لدى شركتها حول مصر، أحدهما انطلاقا من “شنتشن” إلى القاهرة ثم العودة من أسوان، والآخر وصولا إلى أسوان والعودة من القاهرة.
جدير بالذكر أن شركة طيران “إيرليجر” سبق أن قدمت مثل هذه الخدمة في الصيف الماضي، حيث تجاوزت نسبة إشغال المقاعد حينها 80%.
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