أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الشعب المصري محظوظ بقيادته الواعية ، وأن يكون له رئيس بهذه القوة والعظمة ، مشيرا إلى أن السنوات القليلة القادمة ستشهد تفعيلا للمشروعات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وقال الرئيس البيلاروسي - خلال كلمته في منتدي الأعمال المصري البيلاروسي – إن الشعب المصري يوفر كل الدعم للسلطة الحالية ، لافتا إلى أن ما تعانيه مصر الآن، عانى منه الشعب البيلاروسي مرتين في تاريخه ، ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، لقد عشنا أيام الاتحاد السوفيتي وكنا أكثر إقليم متقدم تكنولوجيا في الاتحاد.

كما أشار إلى أن وضع مصر أكثر تعقيدا، فمصر دولة كبيرة وتعداد سكانها أكثر من تسعين مليون شخص ، والشعب يريد فرص عمل، من أجل معيشة طيبة ، ويجب دعم هذا الشعب وتوفير الحماية الاجتماعية له .

ووجه الرئيس البيلاروسي حديثه إلى رجال الأعمال الحاضرين في المنتدي قائلا ” لقد فعل الرئيس السيسي كل ما فى وسعه ووفر لكم السلامة والأمان والإستقرار ، ويجب أن يكون هناك رد فعل منكم تجاه بلدكم .

وتساءل رئيس بلاروسيا ” ما هو الإجراء الذي ستقومون به من أجل رفعة وزيادة استقرار الدولة ؟” .

وأضاف ” أن هذا الشعب الشجاع سيكون له مستقبل واعد، وأود أن أقول مرة أخرى أن هذه الفترة هي فترة الأعمال ” .

وذكر الرئيس البيلاروسي أن هذا المنتدي يأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا على عمق العلاقات بيننا في المستقبل.

وتابع لوكاشينكو” أنه وعد الرئيس السيسي أن تكون وتيرة التقارب بين البلدين سريعة على نحو يرضي الجانب المصري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “مصر نافذة لكل الدول النامية والدول الأفريقية، قائلا : أنتم بوابتنا إلى أفريقيا، والسيد الرئيس فتح لنا تلك البوابة.”

كما وعد الرئيس البيلاروسي بتنفيذ كل الخطط التي تم وضعها وبلورتها ، قائلا :إن العلاقة بين البلدين مبنية على المنفعة المتبادلة ، و نتعاون سويا لنكمل بعضا البعض، فنحن لسنا منافسين لبعضنا البعض، لافتا إلى أن الاقتصاد هو أهم عامل للتقارب بين البلدين.

وأشار لوكاشينكو إلى أن هناك أفاقا اقتصادية كبيرة بين البلدين منها عمليات ميكنة، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الأخشاب ومواد البناء والمستحضرات الطبية والميكروبيولوجي.

كما طرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - خلال كلمته في منتدى الأعمال المصرى البيلاروسي - مبادرة تعاون مع العلماء المصريين والبيلاروسيين لتبادل الخبرات ، حتى يتمكن الخبراء المصريون من الاستفادة من التجربة البيلاروسية بشكل أكاديمى وفعلي وعملي ، كما حث على خلق تعاون بين المؤسسات البحثية بين البلدين ، مما يؤدي إلى انتشار التكنولوجيا وتطبيقها وتطوير الصناعات المصرية .

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة وجود علاقة علمية وثيقة بين الدولتين ، فهو يفكر بنظرة علمية تجاه الصناعة والتجارة ، كما تحرص بيلاروسيا على إنتاج الشاحنات والحافلات والمعدات والآلات الزراعية بشكل مشترك ، لافتا إلى أن بيلاروسيا تنتج 30 % من المعدات الثقيلة والشاحنات على مستوى العالم ، وتلك الشاحنات معروفة دوليا بأنها الاكثر قدرة على حمل الاوزان الثقيلة .

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروسيا تمتلك مصنع “مينسك” للجرارات الزراعية والذي يحتل المكانة الثامنة على مستوى العالم ، كما أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة الجرارات والشاحنات الزراعية على أرض مصر ، حيث من المقرر أن تتوفر 20 ألف فرصة عمل فى الأسكندرية لإنتاج تلك الجرارات ، وسيكون هناك مصنع لإنتاج آلات الحصاد ومركزا للدعم الفني والصيانة ، بخلاف كافة الخدمات اللوجيستية ، ومن ثم ستتاح إعادة التصدير إلى دول إفريقيا والدول الأوروبية الأخرى .

كما أضاف أن بيلاروسيا تنتج المنسوجات والمنتجات البترولية والبنزين وأسمدة البوتاسيوم وأسمدة الأوزوت ، كما تحظى بيلاروسيا بمكانة كبيرة في مجال الصناعات التكنولوجية ، حيث تتعامل العديد من الشركات العالمية بالبرامج ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ، كما تتميز بشركات متطورة في مجال إنتاج البرامج للحاسب الآلى ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

وتابع لوكاشينكو قائلا “إن بيلاروسيا تنتج أيضا منتجات الألبان ، كما أن هناك مجالا واعدا للإستثمار فى بلادنا ، ونرحب بأى إستثمارات أجنبية ، كما أن هناك أيضا تشريعات تحمى الإستثمارات الأجنبية وتوفر لها المناخ اللازم ، وهناك تعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.”

وشدد إلى انه على استعداد لنقل التكنولوجيا والخبراء البيلاروسيين إلى مصر ، وخلق طاقات إنتاجية على أرض مصر ، وإطلاع الخبراء المصريين على طرق الصناعة واتقانها، لافتا إلى أن الدول الغربية تبيع منتجاتها ولا تعطى التكنولوجيا والخبرة للدول الأخرى ، أما بيلاروسيا فهى تنقل التكنولوجيا وأسرار الصناعة إلى أرض مصر ، ولا توجد دولة فى العالم تطرح هذا الخيار، فتلك تعد شراكة وصداقة وأخوة .

واقترح لوكاشينكو تقديم منتديات وفاعليات رياضية مشتركة بين بيلاروسيا ومصر ، والمساعدة في مجال البنية الأساسية ، مؤكدا أن لدى بيلاروسيا خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا ، والجيولوجيا ، والتنقيب ، وحفر الآبار العميقة ، والبحث عن الثروات الطبيعية.

ودعا رئيس بيلاروسيا جميع رجال الأعمال المصريين إلى الشراكة ، لتلقى التدريب على أيدى خبراء ومتخصصين فى كل المجالات ، بما فيها المدنية والعسكرية ، وحينما يعودون

إلى بلادهم سيدربون أعداد كبيرة من من المتخصصين الأخرين .

وقال لوكاشينكو ” إن الصناعات الطبية لدينا متطورة وتتطرق إلى آخر ما وصل إليه الطب الحديث ، مثل مجال طب العيون ومكافحة الأورام وكل المجالات الطبية الأخرى” .