قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى ، إنه تم اليوم الاثنين ضخ 19 ألفا و 980 طنا من المواد البترولية، وطرح 7 آلاف إسطوانة غاز منزلى وتجارى على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة - فى بيان - أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار وتحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو من يقوم بالاتجار بالسوق السوداء.