 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 03:59 مساءً
روابط سريعة
ضخ 19ألفا و 980 طنا من المواد البترولية وطرح 7 آلاف إسطوانة غاز بالغربية

ضخ 19ألفا و 980 طنا من المواد البترولية وطرح 7 آلاف إسطوانة غاز بالغربية

الإثنين، 16 يناير 2017 04:39 م

قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى ، إنه تم اليوم الاثنين ضخ 19 ألفا و 980 طنا من المواد البترولية، وطرح 7 آلاف إسطوانة غاز منزلى وتجارى على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة - فى بيان - أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار وتحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو من يقوم بالاتجار بالسوق السوداء.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3