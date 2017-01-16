أكد الدكتور ممدوح عابدين رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، أنه تم تخصيص 126 فدانا لانشاء وكالة الفضاء المصرية، وتشمل هذه المساحة كل ما يمد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء واطلاق الأقمار الصناعية بما تحتاجه من معدات.

وقال في تصريحات إعلامية له إن مصر أنشأت معامل لعلوم الفضاء منذ نهاية التسعينات لاختبار وتجميع مكونات الأقمار الصناعية، وتمت تجربتها قبل اطلاق القمر الصناعي المصري “ايجيبت سات 1” في 2007، موضحا أن مصر لديها مكان مجهز وبه محطة استقبال وتحكم في القمر الصناعي، والأن نحن بصدد انشاء وكالة للفضاء تم الموافقة عليها وجاري اعداد القانون المنظم لها ويعرض حاليا على مجلس النواب.