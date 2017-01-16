السعودية تؤكد: حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني والإسرائيليالإثنين، 16 يناير 2017 02:52 م
جددت المملكة العربية السعودية الاثنين التأكيد على أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينبغي أن يكون وفقاً للقرارات الدولية، وعلى مبادرة حل الدولتين.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم: “إن مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط ، الذي اختتم أعماله أمس في باريس، مجدداً التأكيد على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بالتأييد في المجتمع الدولي”.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً دولياً يهدف إلى إنعاش مسار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحضور 70 دولة وتغيبت عنه إسرائيل .
وطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند بالعمل على إحياء محادثات السلام على أساس حل الدولتين، مشدداً على أنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
من ناحية اخرى، قال الوزير الطريفي ، في بيانه عقب الجلسة ان “المجلس عد استضافة المملكة للمؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم “داعش” في الرياض بمشاركة 13 دولة، من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم داعش، تجسيداً لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتصميمها وعزمها القوي والحازم، على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر وما اتفق عليه المشاركون من ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، لما يمثله من خطر يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله.
واوضح الطريفي “أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية، وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح ووفاة خمسة مواطنين إماراتيين”، مؤكداً “أن هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة تتنافى مع القيم الإسلامية”.
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