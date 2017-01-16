أعلنت الشرطة في اسكتلندا اليوم الاثنين، وقوع حادث إطلاق نار قرب مدرسة إبتدائية بمدينة غلاسكو الكبرى وذلك دون الإشارة إلى وقوع قتلى أو جرحى.

وأكد متحدث باسم الشرطة - حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” - انتفاء الخطر على حياة الطلاب والعاملين بمدرسة “سانت جورج”، مضيفا أنه تم نشر عدد من دوريات الشرطة بالمنطقة لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.. ولم توضح الشرطة ملابسات الحادث حتى الآن.