إسرائيل تمنع الشيخ صلاح من السفر عشية الإفراج عنه غداالإثنين، 16 يناير 2017 02:39 م
حظرت إسرائيل على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل “المحظورة”، السفر إلى خارج البلاد عشية الإفراج عنه غداً.
وقال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح: “تم إبلاغنا ليوم أن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، وقّع على أمر يحظر على الشيخ صلاح السفر إلى خارج البلاد لمدة 6 أشهر”.
وأضاف: “الأمر ليس بجديد فهو قائم منذ العام 2015 ولكن تم تجديده في ضوء قرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم غد”.
وتابع خمايسة: “هذا القرار هو دليل إضافي على انه سيتم الإفراج عن الشيخ رائد غداً”.
وأشار إلى أن “مصلحة السجون الإسرائيلية”، أبلغتنا اليوم أن الترتيبات تجري للإفراج عن الشيخ رائد يوم غدا الثلاثاء بعد إنهاء محكوميته.
ورجح خمايسة أن يتم الإفراج عن الشيخ صلاح في ساعات صباح غد.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.
ومنذ تم اعتقاله تم إخضاع صلاح للعزل الانفرادي.
وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، قررت الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال انه متمسك بقيادة الحركة.
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