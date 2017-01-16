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المنتخب المصري يلتقي نظيره البولندي غداً
المنتخب العسكري

في بطولة كأس العالم العسكرية

المنتخب المصري يلتقي نظيره البولندي غداً

الإثنين، 16 يناير 2017 02:41 م
وكالات

تنقل قناة نايل لايف غدا الثلاثاء المباراة المهمة بين المنتخب العسكري المصري ومنتخب بولندا في تمام الساعة الرابعة عصرا (بتوقيت القاهرة) ببطولة كأس العالم العسكرية 2017 والتي تقام بعمان خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير الجاري.

تنقل المباراة من خلال الاستديو التحليلى تقديم خالد لطيف ويستضيف فتحي مبروك وعبد الحميد بسيونى وتعليق مؤمن عبد الغفار ويبدأ الاستديو قبل المباراة بساعة.

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