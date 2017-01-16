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متحدث الكرملين: لم نوجه لفريق ترامب دعوة المشاركة في محادثات أستانة
ديمتري بيسكوف

متحدث الكرملين: لم نوجه لفريق ترامب دعوة المشاركة في محادثات أستانة

الإثنين، 16 يناير 2017 02:36 م

أوضح متحدث الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف، أنه لم تتم دعوة فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمشاركة في محادثات أستانة بخصوص سوريا.

وجاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، ذكر فيه بيسكوف أن التحضيرات ما تزال متواصلة من أجل محادثات أستانة “عاصمة كازاخستان”، مؤكداً أنها مرحلة صعبة.

وشدد بيسكوف على ضرورة عدم النسيان أن محادثات أستانه ليست بديلاً للصيغ الأخرى مثل جنيف وإنما جزء متمم لها، وأضاف “هذا ما يمكن أن أقوله في هذه المرحلة”.

وفي رده على سؤال حول دعوة ممثلي ترامب إلى المحادثات، قال بيسكوف: “لا”.

ونفى بيسكوف الأنباء التي تتحدث عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في عاصمة أيسلندا “يكيافيك”، بعد أسابيع من أداء ترامب لليمين الدستورية.

وقال في هذا الصدد: “إن كافة الأنباء المتعلقة باتفاقهما “بوتين وترامب” على اللقاء، لا تعكس الحقيقة، ولا يوجد أي تحضيرات من هذا القبيل”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أن موعد مؤتمر أستانة سيكون في 23 يناير/كانون الثاني الجاري في حال نجاح وقف إطلاق النار في سوريا.

واعتباراً من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان الدولتين.

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