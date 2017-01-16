اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام ، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، والتي أسفرت عن ارتفاع إيرادات الشركات التابعة إلى نحو 10.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.3% عن عام 2014/2015، وتحقيق صافي ربح 738.196 مليون مقابل خسارة 355 مليون جنيه عام 2014/2015.

وقد أظهرت القوائم المالية “المستقلة” للشركة القابضة تحقيق إيرادات بقيمة 852 مليون جنيه بنسبة تراجع 33% عن عام 2014/2015، وارتفع صافي الربح إلى 689 مليون جنيه بنسبة نمو 74% عن عام 2014/2015.

وبالنسبة لمؤشرات أداء الشركات التابعة ـ وعددها 18 شركة ـ فقد تحسنت نتائج 14 شركة (9 شركات زادت ربحيتها، 4 شركات تحولت من الخسارة إلى الربحية، وشركة واحدة قلت خسارتها)، فيما قلت ربحية شركة واحدة وزادت خسارة شركتين، وتحولت شركة واحدة من الربحية إلى الخسارة.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للتشييد والتعمير بضرورة الاستمرار في تقوية المراكز المالية للشركات التابعة وخاصة شركات المقاولات تمهيدا للتوسع في الحصول على أعمال بالخارج سواء في دول عربية أو أفريقية.

كما أكد على أن حجم الأعمال المتاح حاليا من خلال المشروعات القومية يعطي الفرصة لشركات المقاولات لتحقيق عوائد جيدة، وكذلك المشاركة في المشروعات المطروحة من قبل القطاع الخاص.

وفي ختام الجلسة، قررت الجمعية العامة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، الموافقة على توزيع الأرباح حيث بلغت حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن العام المالي 2015/2016 مبلغ 81.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 25.5% عن عام 2014/2015.