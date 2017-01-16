قرغيزستان تعلن العثور على الصندوق الأسود الخاص بتسجيل محادثات طاقم طائرة الشحن المنكوبةالإثنين، 16 يناير 2017 02:32 م
أعلنت حكومة قرغيزستان الاثنين، أن خطأ من الطيار ربما يكون السبب في حادثة تحطم طائرة الشحن التركية التي سقطت فوق منازل في العاصمة بشكك وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً.
وذكرت وكالة أنباء قرغيزستان الرسمية “كابار” أنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة طراز بوينج 400-747 ،وأن الصندوق الذي عثر عليه هو الخاص بتسجيل المحادثات بين أفراد الطاقم. وأشارت إلى أنه تم إرساله إلى موسكو لتحليله. وقرغيزستان إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق ولا تزال حليفة لروسيا.
وأشارت تقارير إلى أن الأجواء كانت ضبابية حول المطار في بشكك عاصمة البلاد حيث ضلت الطائرة، طريقها إلى المدرج خلال محاولتها الهبوط وسقطت على العديد من المباني السكنية.
ونقلت “كابار” عن نائب رئيس الوزراء محمد علي أبولجازييف القول إن الحكومة تدرس احتمال أن يكون خطأ من الطيار هو السبب في الحادثة، وإن كان من المبكر جداً التوصل إلى استنتاج.
وأعلن الرئيس ألمازبيك أتامباييف يوم حداد وطني على ضحايا الحادث.
وأكدت شركة ACT للطيران، ومقرها تركيا، أن إحدى طائرات الشحن التابعة لها تحطمت، وهي في طريقها من هونج كونج إلى بشكك اليوم.
وقالت الشركة، في بيان، إن سبب الحادثة لم يتحدد بعد وأنها ستعلن أية تفاصيل فور توافرها.
وكانت الخطوط الجوية التركية أصدرت بياناً أوضحت فيه أن الطائرة وطاقمها لا يتبعون لها.
ووفقاً لوكالة “تاس” الروسية فإن الطائرة تحطمت بمنطقة سكنية قرب مطار “ماناس” الدولي، ما أسفر عن تدمير 15 منزلاً.
وذكرت أن معظم الضحايا من سكان المنطقة وأن من بين القتلى ما لا يقل عن ستة أطفال.
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
وصول عشرة معتقلين إلى سلطنة عمان بعد الإفراج عنهم من جوانتانامو
أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ...Mon, 16 Jan 2017 08:54:28 GMT
-
اجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس الدولة استعدادا لحكم تيران وصنافيرMon, 16 Jan 2017 07:39:53 GMT