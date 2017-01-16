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محامٍ كويتي: حكم "تيران وصنافير" سيزيد الفجوة بين مصر والسعودية
السيسي و الملك سلمان

محامٍ كويتي: حكم "تيران وصنافير" سيزيد الفجوة بين مصر والسعودية

الإثنين، 16 يناير 2017 02:33 م
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علق المحامي الكويتي، سعود مطلق السبيعي، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “مصر.. حكم نهائي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هذا الحكم سيزيد الفجوة بين مصر والسعوديه وسيزداد حال العرب سوءاً”.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضافت المحكمة،  أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.

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