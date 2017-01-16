 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 02:03 مساءً
روابط سريعة
محافظ كفر الشيخ يؤكد الاهتمام بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني
اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة

على مهارات ريادة الأعمال

محافظ كفر الشيخ يؤكد الاهتمام بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني

الإثنين، 16 يناير 2017 02:43 م

افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الاثنين، الفرن الآلي بالمدرسة الزراعية بتكاليف مليونا و600 ألف جنيه لإنتاج جميع أنواع المخبوزات ضمن مشروع “رأس المال” بمدرسة كفر الشيخ الزراعية..مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار اهتمام المحافظة بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني على مهارات ريادة الأعمال، وطريقة إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بعد التخرج، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي لديهم.

كما افتتح المحافظ، منافذ منتجات المدرسة من العجائن والمخبوزات بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة من الأقسام المختلفة بالمدرسة.

وقال المحافظ - خلال الافتتاح -”إن مشروع الفرن الآلي يهدف إلى الإنتاج وتشجيع مشروع رأس المال، بالإضافة إلى تدريب الطلاب من الناحية التعليمية، والتدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري الذي يتميز بتنوعه”.

من جانبه، قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم” إن مشروعات “رأس المال” بقسم الصناعات الغذائية تنتج 500 كيلو من العجائن يوميا لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ويهدف المشروع إلى تفعيل وتأهيل الطلاب وتدريبهم على كيفية إدارة المشروعات عمليا من خلال مدارس التعليم الفني بالمحافظة التي تقوم بتنفيذ مشروعات “رأس المال” ومنها مدارس بيلا وقلين، ودسوق، وفوة، وكوم دميس الزراعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3