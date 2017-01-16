افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الاثنين، الفرن الآلي بالمدرسة الزراعية بتكاليف مليونا و600 ألف جنيه لإنتاج جميع أنواع المخبوزات ضمن مشروع “رأس المال” بمدرسة كفر الشيخ الزراعية..مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار اهتمام المحافظة بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني على مهارات ريادة الأعمال، وطريقة إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بعد التخرج، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي لديهم.

كما افتتح المحافظ، منافذ منتجات المدرسة من العجائن والمخبوزات بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة من الأقسام المختلفة بالمدرسة.

وقال المحافظ - خلال الافتتاح -”إن مشروع الفرن الآلي يهدف إلى الإنتاج وتشجيع مشروع رأس المال، بالإضافة إلى تدريب الطلاب من الناحية التعليمية، والتدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري الذي يتميز بتنوعه”.

من جانبه، قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم” إن مشروعات “رأس المال” بقسم الصناعات الغذائية تنتج 500 كيلو من العجائن يوميا لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ويهدف المشروع إلى تفعيل وتأهيل الطلاب وتدريبهم على كيفية إدارة المشروعات عمليا من خلال مدارس التعليم الفني بالمحافظة التي تقوم بتنفيذ مشروعات “رأس المال” ومنها مدارس بيلا وقلين، ودسوق، وفوة، وكوم دميس الزراعية.