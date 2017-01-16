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الإثنين 16 يناير 2017 02:09 مساءً
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الزراعة تسمح بإقامة محطة صرف صحي على أرض زراعية بسوهاج
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

الزراعة تسمح بإقامة محطة صرف صحي على أرض زراعية بسوهاج

الإثنين، 16 يناير 2017 02:49 م

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على إقامة محطة رفع صرف صحي على أرض زراعية ، كتبرع من الأهالي بقرية ” آبار الملك ” بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وأضاف عد المنعم - فى تصريح اليوم الاثنين - أن الأرض مساحتها 527 مترا مربعا ، وأهالي القرية تبرعوا بها كمشروع للنفع العام ، حيث من المتوقع أن تخدم محطة الصرف الصحى 4 آلاف و222 أسرة بالقرية بعدد سكان 19 ألفا و534 نسمة.

ولفت إلى أنه كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتوصيل المرافق اللازمة للمشروع والحفاظ علي الرقعة الزراعية المحصورة بين المشروع والحيز العمراني وإزالة أي تعديات أو مخالفات تقع في المساحات المجاورة له ، والحفاظ علي مصادر الري والصرف للأراضي الزراعية المجاورة .

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