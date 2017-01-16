منظمة المرأة العربية ترحب بجهود انهاء الإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالإثنين، 16 يناير 2017 02:57 م
رحبت السفيرة مرفت التلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية فى تصريح لها اليوم بالجهد الدولي وخصوصا الفرنسي لإحلال السلام وانهاء الإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وحق الشعب الفلسطيني في إستقلال دولته وحل عادل لقضية اللاجئين.
وأوضحت تلاوى أن البيان الصادر عن مؤتمر باريس الى عقد امس جاء ايجابيا كون المشاركين فيه أجمعوا على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارين 338،242 ومبادرة السلام العربية، إضافة لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان غير الشرعي، الذي صدر اخيرا والذي وضع آليات للتنفيذ والمتابعة.
و كانت منظمة المرأة العربية قد رحبت بإنعقاد المؤتمر الدولي للسلام في باريس امس بحضور 70 دولة، و5 منظمات دولية، في إطار المبادرة الفرنسية التي تم إطلاقها منذ بداية العام الماضي، بهدف حشد الدعم الدولي لصنع السلام في منطقة الشرق الاوسط, والتمسك بحل الدولتين.—
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