أكدت السيدة كويكى يوريكو عمدة العاصمة اليابانية طوكيو أن مصر تعد واجهة سياحية متميزة طوال العام .. داعية اليابانيين لزيارة معالم مصر السياحية.

وأشادت يوريكو ، في مقال لها بمجلة (محطة مصر الدولية) التي يصدرها باللغة اليابانية شباب مصريون ويابانيون وتوزع مجانا في المدن اليابانية المختلفة وتهتم بتنشيط السياحة اليابانية في مصر ونشر الثقافة بين البلدين ، بالإمكانيات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وقالت عمدة طوكيو - المسؤولة عن ملف تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 والتي تخرجت في جامعة القاهرة - إن السياحة في مصر ليست الهرم فقط بل هناك المعابد التاريخية والمناطق السياحية المتنوعة في الأقصر وأسوان.

ويكتب في هذا العدد من المجلة العالم الكبير زاهي حواس خبير الآثار المصرية العالمي حول حكايات وأحداث عن الحضارة المصرية القديمة ، وإسماعيل عامر المستشار السياحي لمصر في الهند واليابان وعدد من الخبراء فى مجالات السياحة والأثار والثقافة المصرية المعاصرة.

و(محطة مصر الدولية) هي المجلة المصرية الوحيدة في اليابان التي تصدر باللغة اليابانية، وتوزع أكثر من 20 ألف نسخة مجانا في المدن اليابانية المختلفة والمؤسسات الحكومية الرسمية منها البرلمان الياباني؛ لتكون مرجعا لأعضاء البرلمان الياباني عن السياحة في مصر يرأس تحريرها عبده زيدان ونائبة السيدة ماريكو أسانو والمستشار الإعلامي بسيوني قمصان.