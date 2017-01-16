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الآثار: بدء العمل في مشروع توثيق وترميم التوابيت بالمتحف المصري غدا
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الآثار: بدء العمل في مشروع توثيق وترميم التوابيت بالمتحف المصري غدا

الإثنين، 16 يناير 2017 02:50 م

يقيم المتحف المصري بالتحرير غداً الثلاثاء مؤتمرا لإعلان بدء العمل في مشروع توثيق وترميم وصيانة مجموعة التوابيت الخشبية الموجودة في بدروم المتحف المصري والدور الثالث بالمتحف بالمنحة المقدمة من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر من وزارة الآثار إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف و صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري ، ومن الجانب الأمريكي المستشار الثقافي للسفارة الأمريكية ومسئول برنامج صندوق دعم السفارة.

وقالت صباح عبد الرازق إن “المتحف المصري كان قد فاز بمنحة صندوق دعم سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي في ديسمبر 2015، وذلك بعد المسابقة العالمية التي أقيمت لاختيار المشروع الفائز.

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