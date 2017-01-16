قال مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط الدكتور صلاح الدين محمد ، إن المديرية شنت عددا من حملات التفتيش على اللحوم والمذبوحات بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والمذبوحات داخل المجازر بالتنسيق بين المديرية والصحة والتموين والبيئة ورؤساء المراكز للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المقدمة للمواطنين.

وأضاف المسئول - فى تصريح اليوم الأثنين - إلى أن المديرية تقوم بحملات متعددة للكشف عن اللحوم بالمجازر والأسواق للتأكد من سلامتها وفي حالة اكتشاف أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين ، بالإضافة إلى حملات التوعية التى تنظمها المديرية لتوعية المواطنين باكتشاف سلامة اللحوم والدواجن وكيفية التعامل معها والإبلاغ عن أى اكتشاف لحالات مصابة أو مريضة .

وأوضح أن نشاط المديرية مستمر فى التعامل مع البلاغات الخاصة بالكلاب الضالة بمختلف أنحاء المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات مديرية الصحة والتعامل الفورى معها من خلال القوافل والحملات البيطرية.

وفى الإسكندرية ، داهمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية فيلتين تستخدمان كمركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية .

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه بعد التنسيق مع اللواء عادل التونسى مدير أمن الإسكندرية ، قام فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مع قوة من مباحث الأموال العامة ، باقتحام فيلتين تداران كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان دون إشراف طبي بشارع الحنفية بالعجمى البيطاش ، حيث وجد بالأولى 38 مريضا ، وبالثانية 20 مريضا تم تسليمهم جميعا لذويهم ، بعد التأكد من أن حالتهم الصحية تسمح بذلك وأخذ أقوالهم ، كما تم تحريز أدوية مخدرة بالفيلا الأولى.

وألقت قوات الشرطة المصاحبة للحملة القبض على 11 متهما من القائمين بالعلاج ومعاونيهم جميعهم من غير الأطباء ، لعرضهم على النيابة العامة ، بتهم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وحيازة مواد مخدرة ، وتم تشميع الفيلتين .