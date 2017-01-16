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ضبط مسلح بحوزته 450 جم من مخدر الفودو
متهم مجرم كلبشات لص قاتل

ضبط مسلح بحوزته 450 جم من مخدر الفودو

الإثنين، 16 يناير 2017 02:43 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مسلح بحوزته 450 جراما من مخدر الفودو المستحدث، قبل ترويجه على عملائه من أبناء الطبقة الراقية.

وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء مرورهم تمكنوا من ضبط المدعو إسلام أ.ح “23سنة عاطل” مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 مم، وكمية من نبات الفودو المخدر، وزنت 450 جراما ، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه من أبناء الطبقة الراقية والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع ... وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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